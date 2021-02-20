لقي شخصان مصرعهما، في تحطم طائرة عسكرية أمريكية، بالقرب من مطار مونتجومري في ألاباما الأمريكية.
وقال بيان صادر عن سلاح الجو الأمريكي، إن طائرة تدريب عسكرية قد تحطمت في ألاباما.
وأضاف البيان أن الطائرة أقلعت من كولومبوس بولاية ميسيسيبي وكانت في طريقها إلى تالاهاسي بولاية فلوريدا قبل أن تتحطم بالقرب من المطار، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
ومن المقرر أن تجري لجنة تحقيق السلامة في سلاح الجو الأمريكية تحقيقا حول أسباب تحطم الطائرة.
وأكد البيان أن تحطم الطائرة لم يعطل العمل داخل المطار أو خارجه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحطم طائرة عسكرية أمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.