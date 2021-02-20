لقي شخصان مصرعهما، في تحطم طائرة عسكرية أمريكية، بالقرب من مطار مونتجومري في ألاباما الأمريكية.

وقال بيان صادر عن سلاح الجو الأمريكي، إن طائرة تدريب عسكرية قد تحطمت في ألاباما.

وأضاف البيان أن الطائرة أقلعت من كولومبوس بولاية ميسيسيبي وكانت في طريقها إلى تالاهاسي بولاية فلوريدا قبل أن تتحطم بالقرب من المطار، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ومن المقرر أن تجري لجنة تحقيق السلامة في سلاح الجو الأمريكية تحقيقا حول أسباب تحطم الطائرة.

وأكد البيان أن تحطم الطائرة لم يعطل العمل داخل المطار أو خارجه.