الجاغوب: لقاء جمع أبومازن بـ ناصر القدوة وتم الاتفاق على وحدة حركة فتح

أعلن منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح"، اليوم السبت، لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" بعضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. ناصر القدوة. وكتب "الجاغوب"، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، "لقاء مع السيد الرئيس ود. ناصر القدوة بحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية، وتم الاتفاق على وحدة الحركة والالتزام بقراراتها".

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