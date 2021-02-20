ارتفاع كارثي في الأسعار بـ لبنان.. تفاصيل

كشف النائب اللبناني عماد واكيم، اليوم السبت، عن ارتفاع الأسعار في البلاد بشكل كارثي خلال الفترة الماضية، وفقا لتقرير أعدته وكالة بلومبرج الأمريكية.



وكتب النائب اللبناني في تغريدة على تويتر: "ارتفاع الأسعار في لبنان على أثر الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم في دراسة أجرتها بلومبرج".



وتابع: "المأكولات 402.3%

- المشروبات والتبغ 392.5%

- الملابس 559.8%

- المطاعم والفنادق 609%

-المفروشات ولوازم الصيانة الروتينية 655.1%

برسم السلطة الفاشلة المستهترة!!".



من ناحية أخرى، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1600 ليرة، و98 أوكتان 1700 ليرة والمازوت 800 ليرة، فيما استقر سعر الغاز.



وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي وفق الوكالة الرسمية اللبنانية: بنزين 95 أوكتان: 31,200 ليرة - بنزين 98 أوكتان: 32200 ليرة - المازوت: 21400 ليرة - الغاز: 24400 ليرة.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، عن رفع جهوزية فوجي إطفاء وحرس بيروت لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي.