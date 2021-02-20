مدير عام الطاقة الذرية في إيران.. تعرف على السبب

كشف مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن سبب الزيارة المقرر لها اليوم السبت إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وكتب غروسي في تغريدة على تويتر: "أسافر إلى طهران للقاء كبار المسئولين الإيرانيين من أجل إيجاد حل مقبول للطرفين يتفق مع القانون الإيراني، ولكي تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنشطة التحقق الضرورية في إيران. على أمل النجاح الذي يفيد الجميع".

ومن ناحية أخرى، قال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، اليوم السبت، إن الدبلوماسية يجب أن تكون جزءًا من مساعي حل المشكلة مع إيران.

وأضاف سوليفان في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "الرئيس جو بايدن طلب منا الموافقة على دعوة أوروبية لبدء النقاش بشأن إيران".

وتابع: "نعتقد أنه من الممكن التوصل لحل دبلوماسي والمهم أولا الجلوس على طاولة المفاوضات".

ومساء الجمعة، قال البيت الأبيض إن واشنطن وافقت على وساطة الاتحاد الأوروبي بشأن الملف النووي الإيراني.

وأكد أن الإدارة الأمريكية "لا تخطط لرفع العقوبات" المفروضة على طهران، "قبل انتهاء المباحثات مع الشركاء الأوروبيين".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي طالبت إيران الولايات المتحدة، بإنهاء العقوبات المفروضة عليها، قبل العودة للاتفاق النووي وانسحب منه الرئيس الأمربكي السابق دونالد ترامب.