الإمارات.. انطلاق مؤتمر الدفاع الدولي بمشاركة واسعة

انطلقت أعمال مؤتمر الدفاع الدولي 2021، السبت، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يجمع أكثر من 24 خبيرا ومتخصصا في قطاع الدفاع.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية العمل المشترك بين الحكومات والقطاعات الصناعية والأوساط الأكاديمية بشكل وثيق، لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه البشرية خاصة في مجال الأمن والدفاع.

ويقام المعرض للمرة الأولى بنسخته "الهجينة"، وسط مشاركة واسعة من 80 دولة على أرض الواقع في مركز "أدنوك" للأعمال وافتراضيا.

وتتمحور جلسات المؤتمر الرئيسية حول "ازدهار وتطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وحمايتهم في عصر الثورة الصناعية الرابعة".

ويسلط مؤتمر الدفاع الدولي 2021 - المصاحب لمعرضي "أيدكس" و "نافدكس" 2021 المقرر انعقادهما خلال الفترة من 21 ولغاية 25 فبراير الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض - الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه إمارة أبوظبي في النهوض بواقع الصناعات الدفاعية محليا وإقليميا وعالميا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".