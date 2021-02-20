لماذا لا يحصل صلاح على التقدير الكافي بعالم الكرة..كلوب يجيب

ردّ المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، بانفعال على سؤال وجّه إليه في مؤتمر صحفي، يتعلق بنجم "الريدز"، الدولي المصري محمد صلاح.

وخلال مؤتمر صحفي قبل قمة مرسيسايد، السبت، بين ليفربول وإيفرتون، انفعل كلوب عندما تلقى سؤال عن سبب عدم حصول محمد صلاح على التقدير الكافي لدوره المهم هذا الموسم.

وقال كلوب ردا على السؤال الموجّه من أحد الصحفيين: "لا يجب أن تسألني حول سبب عدم حصوله على التقدير. لا أفهم لماذا لا يحصل على الإشادة التي يستحقها".

وأضاف: "من غير الممكن تفسير سبب عدم حصوله على التقدير الكافي، ولكن يحصل عليها هنا في ليفربول، ونحن نقدره تماما".

وتابع كلوب قائلا: "الأرقام والعروض التي يقدمها صلاح لا تكذب وهي كفيلة بمنحه التقدير"، حسبما نقل موقع "ليفربول إيكو".

وكان صلاح قد نجح مطلع فبراير في أن يصبح أول لاعب في ليفربول يحرز 20 هدفا على الأقل في أربعة مواسم مختلفة منذ فعلها الأسطورة إيان راش.

كذلك فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في صفوف ليفربول عن شهر ديسمبر الماضي.

ويرتبط النجم المصري بعقد مع ليفربول حتى عام 2023، حيث جاء إلى صفوف "الريدز" في صيف عام 2017، ودفع النادي الإنجليزي ما يقرب من 50 مليون يورو لنادي روما من أجل إتمام التعاقد معه.