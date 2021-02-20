مصر.. قتلى وجرحى في حادث سير "مروّع"

لقى 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرون في حادث تصادم حافلة بسيارة نقل على طريق الوردة البيضاء الذي يربط نفق الشهيد أحمد حمدي بطريق السويس القاهرة والمتجه إلى محور 30 يونيو.
وقالت مصادر أمنية إن معاينة موقع الحادث أفادت أن التصادم وقع بين الحافلة وشاحنة نقل بمقطورة كانت متوقفة وقام قائدها بإشعال النار في إطار سيارة للتدفئة فحجبت الأدخنة السوداء المنبعثة من حريق الإطار الرؤية أمام سائق الحافلة المتجه إلى محافظة البحيرة، فوقع التصادم.
وكانت وزارة النقل قد أعلنت عبر صفحة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر بموقع "فيسبوك"، أن قطاع الطرق والجسور قد شهد تطورا كبيرا مما انعكس ذلك على تقدم مصر 90 مركزا في مؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق، لتصل إلى المركز 28 عالميا بنهاية عام 2019، مقارنة بالمركز 118 عام 2014، حيث ساهم هذا التطور في خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44 في المئة خلال عام 2019/2020.
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