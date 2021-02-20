السعودية: نتابع تطورات الأحداث فى الصومال ببالغ القلق

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية السعودية، إن الحكومة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث فى الصومال، مؤكدة على "أهمية التهدئة وعدم التصعيد، معبرة عن التطلع بأن يتوصل الأشقاء فى الصومال لحل بالطرق السلمية عبر الحوار، بما يحفظ أمن الصومال واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه الشقيق كل سوء ومكروه"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس". وأعربت الوزارة عن خالص العزاء والمواساة لذوى الضحايا ولجمهورية الصومال، متمنية سرعة الشفاء للجرحى.

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