وزير الدفاع الأمريكى : سنتصدى مع أوكرانيا للعدوان الروسى

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان للمتحدث باسم البنتاغون فى أعقاب الاتصال، يوم الجمعة، أن أوستين أكد "دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، مجددا التأكيد على تمسك الولايات المتحدة بالمساهمة فى بناء القوات المسلحة الأوكرانية للتصدى بمزيد من الفاعلية للعدوان الروسي"، حسب البيان.
وشدد الوزير الأمريكى على ضرورة مواصلة الإصلاحات فى أوكرانيا فى مجال الدفاع.
بدوره، أكد الوزير الأوكرانى التزام كييف بإصلاح الدفاع الأوكرانى ليتجاوب مع معايير ومبادئ حلف الناتو.
يذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تتهم روسيا دائما بالتدخل فى النزاع بمنطقة دونباس شرق أوكرانيا، فيما أكدت موسكو مرارا أنها ليست طرفا فى النزاع الداخلى الأوكراني.
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