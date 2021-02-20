نيوزيلندا: انطلاق حملة التلقيح ضد كورونا بموظفى مراكز الحجر والهجرة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال كبير مسؤولى الصحة فى البلاد، آشلى بلومفيلد، إن "هذه هى بداية ما يمكننا أن نسميه فصلاً جديدًا، ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل نقطعه".

ومن أصل السكان البالغ عددهم 5 ملايين نسمة، لم تسجل نيوزيلندا سوى 26 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة على مستوى العالم، ما استحق اشادة واسعة بتعامل البلاد مع الوباء.

وبحسب "فرانس برس"، تنطلق حملة التلقيح فى نيوزيلندا بتطعيم عناصر جهاز الهجرة وموظفى مراكز الحجر الصحى والنقل الجوى والأشخاص الذين يعيشون معهم، حيث اعتمدت البلاد لقاح "فايزر/ بايونتيك" فى حملة التطعيم.

ويأتى برنامج التطعيم الذى سيتسع تدريجا ليشمل بقية السكان، بعد أيام من إنهاء إغلاق طبقته السلطات فى أوكلاند، واستمر ثلاثة أيام.