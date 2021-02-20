السودان: إثيوبيا تتصرف بعدوانية واتهامها لنا بالعمالة إهانة لا تغتفر

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم السبت، إنها تأمل أن تغلب إثيوبيا إرادة السلام فى تعاملاتها مع الخرطوم، محذرة من أن إثيوبيا لجأت لطرف ثالث فى اعتداءاتها على الأراضى السودانية، وتتصرف بعدوانية فى مسألة الحدود، وتستخدم ملف الحدود لتحقيق أغراض فئوية لمجموعة معينة، حسبما نقلت قناة "العربية" منذ قليل.





وشددت الخارجية السودانية على أنه ينبغى على إثيوبيا اللجوء للخيارات القانونية بدلا من تهديد السلم الإقليمى، مضيفة أن أديس أبابا توظف سياستها الخارجية فى غير مصلحة شعبها وبشكل غير مسئول. كما أكدت السودان أنها لن نتنازل عن بسط سيادتنا على أراض أقرت إثيوبيا بتبعيتها لنا، مضيفة أن اتهام إثيوبيا للسودان بالعمالة لطرف ثالث إهانة لا تغتفر.

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