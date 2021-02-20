العراق: مقتل والى الطارمية ومفتى داعش فى شمال بغداد

جدة - نرمين السيد - أعلنت قيادة العمليات الحشد الشعبى فى بغداد، اليوم السبت، مقتل ما يسمى بـ "والى الطارمية والمفتى الشرعى" لتنظيم داعش الإرهابى، وذلك خلال كمين محكم شمال العاصمة العراقية.





ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز"، قالت هيئة الحشد العراقى فى بيان لها، اليوم السبت، إن "قوة من فوج الطارمية التابع للحشد اشتبكت مع مجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابى"، لافتة إلى أن الاشتباك أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من داعش، ومقتل ثلاثة من مقاتلى الفوج، وإصابة اثنين آخرين.

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