روسيا تسجل لقاحا ثالثا مضاد لفيروس كورونا تحت اسم ”كوفيفاك”

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، عن تسجيل ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا تحت اسم "كوفيفاك".

روسيا تسجل لقاحا ثالثا مضاد لفيروس كورونا تحت اسم ممثلة "الصحة العالمية": المنظمة ستوصي باستخدام اللقاحات الروسية الثلاثة ضد كورونا

روسيا تستعد لتسجيل ثالث لقاح ضد فيروس كورنا السبت المقبل

وأكد وزير الصحة الروسي في تصريح، اليوم السبت، أن التجارب السريرية على لقاح "كوفيفاك" أثبتت نجاعته وسلامة استخدامه ضد فيروس كورونا.

بدوره قال مركز "تشوماكوف" العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، إنه من المقرر أن تنطلق تجارب لقاح "كوفيفاك" على الأطفال وكبار السن في شهر أبريل المقبل.

ويعد لقاح "كوفيفاك" الثالث من نوعه الذي أنتجته مراكز روسية.

وسجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا يوم في 11 أغسطس العام الماضي، وهو لقاح "سبوتنيك v".

وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل "Epivakkorona"- ثاني لقاح روسي ضد فيروس كورونا.