بسبب فضيحة.. وزير الصحة الأرجنتيني يقدم استقالته

قرر وزير الصحة الأرجنتيني، جونزاليس جارسيا، استقالته من منصبه، وذلك بناء على طلب من رئيس البلاد، بسبب فضيحة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، فإن وزير الصحة الأرجنتيني بعث رسالة إلى الرئيس، أشار فيها إلى تقديم استقالته من منصبه بناء على طلب من رئيس الأرجنتين.

وجاءت هذه الاستقالة بسبب فضيحة منح وزير الصحة الأرجنتيني لقاح فيروس كورونا إلى أصدقائه قبل بداية التلقيح في البلاد.

وخرجت الفضيحة إلى النور عقب إعلان الصحفي هوراسيو فيربتسكي، البالغ 71 عاما، في لقاء إذاعي، أنه يدين لصديقه الوزير بتمكنه من أخذ اللقاح في مكتبه قبل غيره من السكان.

ومن المتوقع أن تتولى نائبته البالغة من العمر 48 عاما، كارلا فيتزوتي، المنصب من بعده.