أمريكا.. تحطم طائرة عسكرية ومصرع شخصين بولاية ألاباما

أعلنت وكالة الطوارئ في ولاية ألاباما بجنوب شرق الولايات المتحدة، عن تحطم طائرة عسكرية ومصرع شخصين. وأفادت وكالة عالمية، نقلا عن بيان صادر عن وكالة الطوارئ الأمريكية، أن طائرة عسكرية من نوع "T-38" ذات مقعدين قد تحطمت، دون أن تذكر سبب الحادث.

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