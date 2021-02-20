مصري الجنسية.. بيان مهم للداخلية الفلسطينية بعد العثور على جثة قذفتها أمواج البحر بغزة

أفادت وزارة الداخلية الفلسطينية بالعثور على جثة قذفتها أمواج البحر على شاطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الداخلية الفلسطينية في بيان لها اليوم إنه تم العثور علي الجثة فجر اليوم السبت.

وذكرت الداخلية الفلسطينية في بيانها انه تم العثور علي أوراق ثبوتية بحوزة الجثة تشير إلى أن صاحبها مصري الجنسية.

وأشارت إلى أنه تم نقل الجثة إلى مستشفى أبو يوسف النجار؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.