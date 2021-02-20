5 قتلى وجريحين.. 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول

أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم السبت، وقوع 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول وسقوط 5 قتلى على الأقل وجريحين. وشهد كابول الشهر الماضي انفجارين منفصلين وقعا في العاصمة كابول وإقليم بغلان الكائن شمالي البلاد وأدي لمصرع 3 أفراد من قوات الشرطة الأفغانية.

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