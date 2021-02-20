قطع للطرق وانهيارات ترابية.. ماذا يحدث بالأردن؟

أعلنت مديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية عن إغلاق جزئي لطريق لواء الكورة ، وذلك بسبب انهيار أتربة.
وأفادت المديرية بحسب صحيفة الدستور الأردنية بأنه أيضا تم اغلاق طريق العالوك بشكل جزئي بسبب انهيار التربة أيضا.
وأكدت مديرية الأمن العام إن كافة طرق المملكة مفتوحة وجاهزة للمرور عليها باستثناء طريقي لواء الكورة غرب إربد، وطريق العالوك في محافظة الزرقاء.
وفي سياق اخر حذرت الأرصاد الجوية الأردنية من الأجواء الباردة جدًا في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة وخصوصا في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً.
وذكرت الأرصاد الأردنية أن الأجواء شديدة البرودة ليلًا، حيث يتوقع خلال ساعات الليل المتأخرة أن يتشكل الثلوج في المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
كما أشارت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، الي تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب، وكذلك تكون الثلوج في العديد من المناطق خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة.
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