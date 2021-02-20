تحصن بمسجد وأطلق النيران على القوات.. تفاصيل القبض على أخطر مجرم بالأردن

تمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية من القبض على مجرم خطير، بعد اشتباك بالأسلحة النارية وإصابة المجرم ونقله إلى المستشفى في محافظة مادبا.

وأفادت الأجهزة الأمنية، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، بأن المجرم الخطير مطلوب في أكثر من 10 قضايا.



وشرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، تفاصيل ضبط المتهم، حيث قال: "داهمت قوة أمنية مكان وجود شخص مطلوب مصنف بالخطير والمسلح في محافظة مادبا، وبحقه 11 طلبا أمنيا وقضائيا وبحقه 41 أسبقية جرمية في قضايا إطلاق العيارات النارية باتجاه المركز الأمني (مرتين)، وإطلاق النار باتجاه رجال الأمن، والدخول إلى أحد بيوت الله بسلاح أوتوماتيكي وإطلاق عيارات نارية باتجاه مؤسسات حكومية، وإطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى المدارس يوم أول أمس الخميس داخل مخيم مادبا".

وتابع: "إضافة إلى اعتداء سابق على مبنى البلدية وقضايا ترويع المواطنين، وقد ارتكب صباح أمس، الجمعة، قضية سلب لمركبة عائدة للجنة تحسين المخيم، تحت تهديد السلاح بعد أن كان قد أطلق عيارات نارية باتجاه أحد الأشخاص".

وأضاف الناطق الإعلامي أن ذلك المطلوب وفور مشاهدته للقوة الأمنية، رفض تسليم نفسه وبادر بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري أوتوماتيكي باتجاههم، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك والرد عليه بالمثل ما نتج عنه إصابته واخلاؤه للمستشفى، وجرى ضبط السلاح الناري الاوتوماتيكي الذي كان بحوزته والمركبة التي قام بسلبها صباح أمس.

وختم الناطق الإعلامي بيانه قائلا: "ومنذ فترة يتم التفاوض مع ذلك المطلوب وذويه من أجل تسليم نفسه، إلا أنه رفض ذلك وارتكب يوم أمس جناية السلب تحت تهديد السلاح".