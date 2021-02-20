إيطاليا تتخطى 95 ألف وفاة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، بلغت إصابات كورونا فى إيطاليا 2.78 مليون إصابة مؤكدة حتى صباح اليوم، بتوقيت ميلانو، فى الوقت الذى ارتفعت فيه حصيلة الوفيات إلى 95 ألفًا و235 حالة.
وبعد مرور نحو 55 أسبوعًا من تسجيل أول إصابة فى إيطاليا، تعافى 2.3 مليون مصاب من الإصابة بالوباء حتى الآن فى البلد الأوروبى.
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