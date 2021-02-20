روسيا تطرح اللقاح الثالث للاستخدام المحلى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "رويترز"، قال ميشوستين، فى كلمة عبر شاشة التلفزيون الرسمى، إن "سيجرى طرح أول 120 ألف جرعة من اللقاح، الذى أُطلق عليه اسم (كوفيفاك) وينتجه مركز تشوماكوف فى مدينة سان بطرسبرج، للاستخدام المحلى فى مارس المقبل".
ومن جانبه، أكد وزير الصحة الروسى ميخائيل موراشكو، أن التجارب السريرية على لقاح "كوفيفاك" أثبتت نجاعته وسلامة استخدامه ضد فيروس كورونا.
فيما قال مركز "تشوماكوف" العلمى الروسى لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، إنه من المقرر أن تنطلق تجارب لقاح "كوفيفاك" على الأطفال وكبار السن فى أبريل المقبل.
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