أفغانستان: مقتل 5 فى 3 انفجارات متتالية بالعاصمة كابول

جدة - نرمين السيد - كما أكد المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز، إصابة اثنين آخرين فى الانفجارات الناجمة عن قنابل مغناطيسية، كانت مربوطة فى سيارات، موضحًا أن الضحايا كانوا من المدنيين وقوات الأمن الأفغانية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجمات، بينما تتواصل الهجمات الدموية فى البلاد على الرغم من محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان المتشددة.