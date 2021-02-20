المرصد: مقتل 21 عنصرا من داعش فى غارات روسية على البادية السورية

جدة - نرمين السيد - واصلت المقاتلات الروسية ضرباتها الجوية على مواقع متفرقة من البادية السورية، اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل 21 عنصرًا من عناصر تنظيم داعش الإرهابى، حسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.





وبحسب المرصد، بلغت الغارات الروسية مالا يقل عن 130 غارة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث استهدفت مناطق انتشار تنظيم داعش الإرهابى فى حلب وحماة والرقة وباديتى ديرالزور وحمص. وأشار المرصد إلى أن سربًا من المقاتلات الروسية تناوب على عمليات القصف المكثفة، لترتفع حصيلة قتلى عناصر التنظيم الإرهابى خلال القصف العنيف إلى 21 قتيلاً.

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