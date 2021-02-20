ثمن صفقة.. إسرائيل توافق سرا على شراء مئات الآلاف من لقاحات كورونا لسوريا

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية صباح اليوم السبت، عن اتفاق سري إسرائيلي روسي تم توقيعه قبيل الإفراج عن الشابة التي اجتازت الحدود السورية وكان ثمنه موافقة سرًا على شراء مئات الآلاف من لقاحات كورونا لسوريا.
وأفادت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أن البند السري في الاتفاق بين إسرائيل وروسيا والذي سمح بعودة الشابة الإسرائيلية التي عبرت الحدود إلى سوريا، يتضمن التزاما إسرائيليا بشراء مئات الآلاف من لقاحات سبوتنيك روسية الصنع لـ كورونا.
وأشارت، إلى أنّه سيتم نقل اللقاحات إلى الحكومة السورية، وذلك بعد دفع مليون و200 ألف دولار لروسيا لشراء اللقاحات لسوريا.
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