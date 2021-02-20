طقس الخليج: تحذيرات في السعودية من الجو السيئ.. غائم ممطر بـ الإمارات.. وبارد مع رياح متقلبة في الكويت

توقعت هيئة الأرصاد الجوية بدول الخليج اليوم السبت طقسا سيئا وأمطارا رعدية بالمملكة العربية السعودية وسيكون غائما ممطرا بالإمارات وباردا مصحوبا برياح متقلبة فى الكويت.

السعودية

أصدرت الأرصاد السعودية، اليوم السبت، تحذيرا من هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق في المملكة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد السعودي، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وحائل، والشرقية، والحدود الشمالية).

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

فيما أضاف أن حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

يأتي ذلك عقب موجة من تساقط الثلوج والاضطراب في الطقس بالمنطقة العربية خلال الأيام الماضية.

الكويت

كشفت إدارة الأرصاد الجوية بالكويت تفاصيل طقس اليوم السبت، حيث يكون معتدل والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب العالية.

ومن المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة إلى بارد وغائم جزئيًا ليلًا، والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة.

وأشارت «الأرصاد» إلى أن درجات الحرارة المتوقعة نهارًا 20 درجة، وتنخفض إلى 6 درجات ليلًا

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد غدا طقسا غائما جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشرقية، ورطب ليلًا وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصة على البحر، مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن حركة الرياح تكون شمالية غربية / 15 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

وأوضح أن موج البحر في الخليج العربي يكون مضطربا فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:10 والمد الثاني عند 06:48، والجزر الأول عند الساعة 13:07 والجزر الثاني عند الساعة 23:20.

أما بحر عمان فيكون خفيف الموج حيث يحدث المد الأول عند 17:30 والمد الثاني عند الساعة 02:11، والجزر الأول عند الساعة 10:01 والجزر الثاني عند الساعة 21:03.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 18 80 35

دبي 28 19 85 35

الشارقة 28 17 80 30

عجمان 27 18 85 30

أم القيوين 30 17 75 35

رأس الخيمة 29 16 70 30

الفجيرة 29 19 85 35

العين 29 17 60 20

ليوا 27 16 85 40

الرويس 23 19 80 30

السلع 24 18 85 35

دلما 23 18 80 40

طنب الكبرى 24 19 80 35

طنب الصغرى 24 19 80 35

أبو موسى 24 19 80 35