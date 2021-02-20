مسئول إيراني كبير يقود جرائم ميليشيا الحوثي في اليمن.. تفاصيل

أكد رئيس أركان الجيش اليمني، الفريق صغير بن عزيز، أن المسئول عن معارك ميليشيا الحوثي في اليمن هو "حسن إيرلو"، سفير إيران لدى ميليشيا الحوثي، أو ما يطلق عليه الحاكم العسكري الإيراني في صنعاء.

وقال صغير بن عزيز، وفق ما نقلته فضائية اليمن "إن الشعب اليمني على موعد مع النصر، والقضاء على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بشكل نهائي في هذه المعركة".

وأضاف أن "القائد الحقيقي لمعركة الحوثيين هو المدعو حسن إيرلو سفير إيران لدى ميليشيا الحوثي أو ما يطلق عليه الحاكم العسكري الإيراني في صنعاء".

وتابع "الحوثيون ما هم إلا أداة لتنفيذ مشروع إيران التدميري في اليمن والوطن العربي"، مجددا التأكيد أنه "لا قلق على اليمن من العصابة الحوثية فالجيش لهم بالمرصاد وسيحقق الانتصار".

وذكر أن "معركتنا اليوم ليست معركة فئة من الشعب أو حزب أو جماعة أو منطقة؛ بل هي معركة كل اليمنيين ضد الحركة الحوثية الإرهابية الإيرانية التي تريد إخراج اليمنيين عن هويتهم اليمنية العربية"، داعيا "القبائل اليمنية التي أدركت حقيقة الحوثي من مأرب إلى شبوة وأبين وتعز وعدن والحديدة وصعدة والجوف وكل أحرار اليمن إلى الوقوف صفًا واحدًا للمشاركة في تحقيق النصر".

وأكد أن "الشعب اليمني لن يقبل أن تجعله الميليشيات الحوثية تابعًا لإيران"، مشيرا إلى أن "الحركة الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران دأبت على بث الشائعات والتضليل والكذب على الشعب اليمني منذ نشأتها".