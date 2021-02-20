القبض على نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني السابق في اتهامات بالفساد

أعلنت النيابة الشعبية العليا في الصين، توقيف نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني السابق "لي جين تساو"؛ للاشتباه في تلقيه رشوة. وذكرت النيابة العليا - في بيان اليوم /السبت/ - أن لجنة الرقابة الوطنية الصينية أكملت التحقيق في قضية "تساو" وسلمتها إلى النيابة، مشيرة إلى أنه تم طرد "تساو" من صفوف الحزب الشيوعي الصيني ومن منصبه العام بسبب ارتكابه انتهاكات خطيرة لقواعد الحزب المتعلقة بالانضباط والقوانين.



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