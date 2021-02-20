وزارة تنمية المجتمع الإماراتي تحدد 14 فئة تستحق الدعم لتحقيق الرفاه الاجتماعي

أعلنت وزارة تنمية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن 14 فئة تستحق المساعدة الاجتماعية بهدف تحقيق الرفاه الاجتماعي للأشخاص غير القادرين على توفير ذلك لأنفسهم ولأسرهم.

وبحسب "الإمارات نيوز"، فإن الفئات الـ14 المستحقة تتضمن "الأرملة – المطلقة – أصحاب الهمم – كبار المواطنين – اليتيم – مجهول الأبوين – البنت غير المتزوجة – المصاب بالعجز المرضي – الطالب المتزوج – أسرة المسجون – العاجز ماديًا – المهجورة – المواطنة المتزوجة من أجنبي – المطلقة والأرملة الأجنبية التي تزوجت مواطنًا وأنجبت منه أبناء".

يذكر أنّ عدد المتقدمين لطلب المساعدة منذ بداية العام الجاري، بلغ 701، في حين تقدّم خلال العام الماضي 6632 فردا من الفئات المدرجة.

وتشمل المستندات والوثائق التي يجب إرسالها مع طلب الحصول على المساعدة، صورة عن جواز السفر، وخلاصة القيد والهوية الوطنية، ومستند مصادر الدخل (الأراضي والأملاك والرخص التجارية). وأي مستندات أو إجراءات أخرى ذات علاقة ترى وزارة تنمية المجتمع ضرورة إرفاقها.