مرتاح الضمير.. أول تعليق من فادي صوان بعد تنحيه عن قضية تفجيرات مرفأ بيروت

أفاد موقع "لبيبانون ديبت" نقلًا عن مصادر مُقرّبة من فادي صوّان، قاضي التحقيقات السابق الخاص لتفجيرات مرفأ بيروت، قوله "أنا مرتاح الضمير لما أنجزته، ومرتاح لقرار تنحيتي"، مشيرا إلى أنه "صوّان" يفضل ألف مرّة ترك الملف على أن يكسر قرارًا قضائيًا حفاظًا على هيبة تلك السلطة.
وأوضح المصدر، أن القاضي "صوّان"، أدرك لدى تعيينه، أنه سيكون عرضةً للضغوط السياسية، نافيةً أن يكون رضخ لضغط الشارع.
كما كشف المصدر، عن أن القاضي سيخرج على الشعب اللبناني بكلمة عن الأحداث التي مرت القضية في الوقت المناسب.
وكان لبنان شهد قرارًا من محكمة التمييز بتنحية القاضي فادي صوان عن قضية "تفجيرات مرفأ بيروت"، وتعيين القاضي طارق البيطار لمباشرة مسلسل التحقيقات.
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