نموذج طلب مساعدة مالية من الامير محمد بن سلمان 1442

نموذج طلب مساعدة مالية من الامير محمد بن سلمان حيث طرح ولي عهد المملكة خدمة التواصل عبر نموذج طلب مساعدة مالية أو معروض طلب مساعدة مالية لمساعدة المحتاجين في المملكة، والحد من دخول الغارمين إلى السجون، ومساعدة الطلاب الذين يعولون أنفسهم تأكيدًا على سعي المملكة لمساعدة جميع المواطنين في عيش حياةً أفضل واقرارًا بأهمية المستوى الراقي عمليًا وفكريًا في 2030.

نموذج طلب مساعدة مالية من محمد بن سلمان

نقدم لكم نموذج طلب مساعدة مالية من ولي العهد محمد بن سلمان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الفاضل: ولي عهد المملكة العربية السعودية الكريم الأمير محمد بن سلمان كَرم الله وجهه.

تحية طيبة لوقار سيادتكم وبعد

أقدم لسيادتكم نفسي : ” الاسم ” ابن المملكة العربية السعودية، لأتقدم بطلب مساعدة مالية من جلالكم الكريم مقدارها :” المبلغ ” ريال سعودي، وذلك بعد عناء من السعي للحصول على المبلغ دون جدوى، وذلك بسبب تعرضي للإصابة بـ:” السبب “، والذي سحب مني ما أملك وما شتري به قوت أسرتي التي لا يوجد من يعولها غيري، ولم أجد بعد السعي سعياً إلا لطريق سيادتكم لإمدادي بمصاريف علاجي، وقوت أسرتي.

أرجو أن يصل طلبي إلى سموكم الموقر، وأن يقرأه ولي العهد الكري بقلب الأب الحنون، طامعاً في أن يكون الله قد جعل فيكم سبباً لإكرامي.

مرفق في طلب المساعدة المالية كل الأوراق التي تثبت إصابتي، وكامل المصاريف التي احتاجها لعلاجي، وتقضية قوت أسرتي.

مع كامل الاحترام والتقدير لسموكم الجليل.

ويتم كتابة :

” إسم الطالب للمال”

” الرقم القومي”

” محل الإقامة”

” رقم الجوال”

معروض طلب مساعدة مالية من ولي العهد

ويمكن تقديم معروض مساعدة مالية من ولي العهد بطريقة أخرى كما يلي ذكره:

إلى من جعله الله سبباً لإشباع احتياجات المحتاجين في بلاده، المشبه بالصحابي الجليل عمر بن الخطاب في عدله وكرمه، ولي عهد أطهر البقاع على الأرض ” المملكة العربية السعودية” سمو الأمير محمد بن سلمان حفظك الله وعافاك من كل سوء.

تحية طيبة لوقاركم الجليل وبعد…

أنا المدعو:” الاسم ” أطمع في كرم سيادتكم للحصول على مساعدة مالية بسبب:” السبب “، حتى أستطيع استكمال اعالة نفسي واسرتي التي ليس لها غيري، وإلا انتهي بي الأمر في السجن كم كثرة ديوني وقلة حيلتي.

أعانك الله وثبتك على الهدى والكرم لكل مواطني المملكة.

يرفق مع هذا المعروض كل الأوراق والتفاصيل التي تعرض حاجتي، مع كامل احترامي لسموكم.

ويتم كتابة:

” إسم المواطن”

” الرقم القومي”

” محل الإقامة”

” رقم الجوال”

رقم مكتب الأمير محمد بن سلمان الخاص

حرص الأمير محمد بن سلمان على جعل أرقامه متاحة لكل أفراد المملكة للتواصل معه

92002220، 8004000000، 920030003

ويمكن التواصل معه من خلال البريد الإلكتروني

[email protected]

وبذلك تعرفنا على كيفية كتابة نموذج طلب مساعدة مالية من الامير محمد بن سلمان رسميًا، يُمكنك التعليق في حال وجود أي استفسار حول طريقة الكتابة الصحيحة لأي مشكلة.