رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1442 للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات والإختبارات

يبحث الملايين عن رابط تسجيل دخول منصة مدرستي الأيام الحالية من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، وقد ازدادت معدلات البحث عن هذه المنصة التعليمية الإلكترونية للتعليم عن بعد بعد قرار غلق المدارس الذي اتخذته الحكومة السعودية ووزارة التعليم السودية مؤخراً لمنع تفشي فيروس كورونا داخل المدراس بين أبنائنا الطلاب وللحفاظ على صحة المواطنين التي تعد أولوية لدى الحكومة، ومن هنا أصبحت المنصة الجهة الوحيدة الآن المسئولة عن استكمال العام الدراسي لجميع الطلاب لمختلف المراحل الدراسية حيث تقدم المنصة للطلاب إمكانية حضور الحصص وتسجيل الحضور يومياً وعمل الواجبات المنزلية وأداء الإختبارات بشكل إلكتروني بسيط وسهل أي نجحت المنصة في تقديم كافة سبل التعليم المتوفرة في المدارس التقليدية بطريقة عصرية، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نوفر لكم الآن رابط التسجيل في المنصة للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات والإختبارات، فإلى نص المقال.

تسجيل دخول منصة مدرستي

يسألنا الكثير من أبنائنا الطلاب والطالبات على موقعنا على كيفية تسجيل الدخول إلى المنصة التعليمية مدرستي لإستكمال العام الدراسي، ونحن نوضح لكم أن كل ما عليهم هو الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمدرستي وتسجيل الدخول فيه بكتابة الإسم وكلمة المرور المأخوذ من تطبيق توكلنا ثم بعد ذلك يُمكنهم استخدام الموقع كيفما شاءؤا من تسجيل حضور الحصص ومتابعة الدروس وعمل الواجبات وغيرها.

وزارة التعليم السعودية

نجحت المنصة التعليمية مدرستي مؤخراً في أن تصبح المنصة التعليمية الأولى في المملكة العربية السعودية حيث قدمت أحدث الوسائل التكنولوجية على موقعها التي تُسهل من عملية التواصل بين المعلم والطالب وتُساعد في استيعاب الطالب للمعلومة بشكل أبسط وتعوضه عن غياب دور المدرسة والتواصل المباشر مع معلميه في الوقت الحالي.