الإمارات.. نصف مليار جرعة لأطفال باكستان ضد شلل الأطفال

أعلنت إدارة "المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان"، أنها قدمت 508 ملايين و92 ألفا و472 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بين عامي 2014 و2020، لأكثر من 86 مليون طفل باكستاني.

وذكرت إدارة "المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان"، أنه وفي ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وتحدياته الميدانية، فقد تمكنت الحملة منذ يوليو 2020، ومن خلال 5 حملات شهرية للتطعيم، من الوصول لحوالي 16 مليون طفل، وإعطائهم أكثر من 52 مليونا و515 ألف جرعة تطعيم ضد المرض.

وشملت التغطية الجغرافية لـحملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال، 94 منطقة من المناطق الصعبة وعالية الخطورة في باكستان، حيث تضمن النطاق الجغرافي للحملة تغطية عدد 34 منطقة بإقليم خيبر بختونخوا والمناطق القبلية، حصل الأطفال فيها على 267 مليونا و254 ألفا و84 جرعة تطعيم.

كما شملت 33 منطقة في إقليم بلوشستان حصل الأطفال فيها على 78 مليونا و690 ألفا و114 جرعة تطعيم، و24 منطقة في إقليم السند حصل الأطفال فيها على 148 مليونا و568 ألفا و85 جرعة تطعيم، و3 مناطق في إقليم البنجاب حصل الأطفال فيها على 13 مليونا و580 ألفا و189 جرعة تطعيم.

وأوضحت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان أن الجهود الميدانية لتنفيذ حملات التطعيم في مختلف الأقاليم الباكستانية، تمت بمشاركة أكثر من 103 آلاف شخص من الأطباء والمراقبين وأعضاء فرق التطعيم، وأكثر من 82 ألفا من أفراد الحماية والأمن وفرق الإدارة والتنسيق.

وتم تركيز جهود هؤلاء الميدانية وتوزيعهم لإيصال اللقاحات وتطعيم الأطفال المستهدفين، بطريقتين من طرق التنفيذ والإنجاز، الأولى من خلال فرق التطعيم الثابتة في المراكز الصحية، والثانية من خلال فرق التطعيم المتنقلة التي خصصت لتغطية المناطق والقرى ومخيمات النازحين واللاجئين التي لا يستطيع سكانها الوصول إلى مراكز التطعيم الثابتة.

كما تمت تغطية عمليات التطعيم على الطرق وعند المعابر الحدودية الفاصلة بين الأقاليم والمدن الرئيسية، والمعابر الحدودية الدولية مع جمهورية أفغانستان. وخصصت الحملة أيضا فرق تطعيم خاصة لتوفير اللقاحات وتطعيم أكثر من 597 ألف طفل من أبناء اللاجئين الأفغان يتواجدون في 22 مخيما للاجئين.

وقال مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، عبد الله الغفلي، إن "النجاح الاستثنائي الذي حققته حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال بتقديم أكثر من نصف مليار جرعة تطعيم خلال سبع سنوات، يبرهن للعالم بأن الجهود والمبادرات الإنسانية لدولة الإمارات (...) فعالة ومتميزة في تحقيق أهدافها الإنسانية النبيلة، وتعزيز تنمية صحة الإنسان وحمايته من الأمراض والأوبئة".

وتابع: "كما يؤكد هذا على الدور القيادي لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية وبرامج هيئة الأمم المتحدة لوقاية المجتمعات من الأمراض والأوبئة والأزمات والكوارث وتأمين الحياة الكريمة للإنسان".

وأشارت إدارة "المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان" إلى أن حملة الإمارات للتطعيم" تنفذ ضمن إطار مبادرة ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم.

وتأتي المبادرة "في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات، بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية لتطوير برامج التنمية البشرية، والحد من انتشار الأوبئة والوقاية من الأمراض، وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية للمجتمعات والشعوب المحتاجة والفقيرة، ودعم المبادرات العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".