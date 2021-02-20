بشرى سارة.. لقاح جديد أمام الصحة العالمية للحصول على تصريح بالاستخدام الطارئ

تقدمت شركة "جونسون اند جونسون"، بطلب إلى منظمة الصحة العالمية؛ للحصول على تصريح بالاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وفي حالة موافقة الصحة العالمية على هذا التصريح، سيكون أول لقاح مكون من جرعة واحدة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد باحثون من جنوب أفريقيا، أن لقاح جونسون آند جونسون المطور لعلاج فيروس كورونا، فعال ضد السلالة الجديدة المتواجدة لديهم.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قالت جليندا جراي، كبيرة البحاثين في جنوب إفريقيا، بعد تجربة جونسون آند جونسون، فإن الجهة الصحية في البلاد تبحث طلبًا لمنح اللقاح تصريحًا طارئًا للعلاج من فيروس كورونا.

وأشارت جراي خلال ندوة عبر الإنترنت، إلي أن الباحثين يجرون مناقشات مع السلطات التنظيمية لطرح اللقاح أحادي الجرعة، للعاملين في مجال الصحة.

جاء ذلك بعد أن أوقفت حكومة جنوب إفريقيا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، طرح لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا"، بعد أن أظهرت دراسة أجرتها جامعة ويتووترسراند، نتائج مخيبة للآمال ضد متغير الفيروس الجديد.