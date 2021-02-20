أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن مصدرا إعلاميا نفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن وجود بند سري في عملية التبادل التي أفضت إلى تحرير الأسيرين السوريين محمد حسين وطارق العبيدان من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المناضلة نهال المقت.
وقالت الوكالة بحسب المصدر إن ترويج المعلومات الملفقة حول وجود بند في عملية التبادل يتعلق بالحصول على لقاحات كورونا من سلطات الاحتلال هدفه الإساءة إلى عملية تحرير الأسرى السوريين من سجون الاحتلال والإساءة لسورية وتشويه الجانب الوطني والإنساني للعملية
وأكدت الوكالة السورية، وفق المصدر، أن سوريا كانت واضحة في تعاملها مع عملية التبادل التي أسفرت عن تحرير ثلاثة من أسرارها.
وتابعت "أن وسائل الإعلام التي تتناقل المعلومات هدفها تلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي، ومنحه صفات إنسانية يفتقدها؛ بدليل احتلاله الأرض العربية، وتشريد شعبها، ومواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والسوري واللبناني".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر إعلامي سوري يكشف حقيقة بنود سرية في صفقة تبادل الأسرى بين دمشق وتل أبيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.