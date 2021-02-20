بعد دعوة المعارضة للمظاهرات.. تعزيزات عسكرية بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة بالسودان

أفادت صحيفة "الانتباهة" السودانية، بقيام عناصر عسكرية سودانية باتخاذ إجراءات أمنية محكمة بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.

وبحسب الصحيفة السودانية، فإنها نقلت عن مصادر محلية قالت إنه تم اغلاق شارع السيد عبد الرحمن عند تقاطع المك نمر وانتشار عدد من القوات العسكرية.



وأشارت المصادر، إلى أن الخطوة تأتى فى أعقاب مظاهرات مليونية دعت لها لجان المقاومة السودانية اليوم، السبت.

وطالبت الدعوات السودانية بإقالة رئيس القضاء والنائب العام السوداني.