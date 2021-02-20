التنظيم ينهزم .. مقتل 21 داعشيا في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت، بأن 21 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي ، قتلوا في ضربات جوية شنتها طائرات حربية روسية ضد مواقعهم في البادية السورية.

وذكر المرصد السوري في بيان له ، ان الطائرات الروسية شنت 130 ضربة جوية على الأقل خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما استهدف الطيران الروسي الحربي، بغاراته الأكثر من 100 ضربة جوية عناصر التنظيم في مواقع عدة في البادية من شرق حمص وحماة وسط البلاد وصولًا إلى دير الزور شرقًا.

وفي سياق اخر ، أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، مقتل 5 إرهابيين في الطارمية كانوا يرمون لتنفيذ هجمات إرهابية في العاصمة.

وقالت القيادة العراقية، إنه "وفق معلومات من الاستخبارات العسكرية تمكنت الفرقة السادسة من مقتل 5 إرهابيين في الطارمية كان يرمون لتنفيذ هجمات ارهابية في العاصمة"، وذلك وفقا للسومرية نيوز.

وأضاف البيان أنه "من ضمنهم العسكري والإداري لشمال بغداد وإعلامي الفلوجة".