الخليج الإماراتية تطالب السودان وإثيوبيا بالحوار وإغلاق أبواب الخلافات

طالبت صحيفة (الخليج) الإماراتية، السودان وأثيوبيا بالتخلي عن المواقف التصعيدية وبالعودة إلى المنطق والحوار والعقل، وبإغلاق كل أبواب الخلافات والصراعات الداخلية والخارجية، وبتوجيه كل الجهد نحو المصالحة والتنمية.
وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "لا بدّ من الحوار" - أن العلاقات بين البلدين تأخذ منحى تصعيديًا ينذر بمواجهات عسكرية واسعة تتعدى المناوشات الحدودية الحالية التي ما زالت محصورة في نطاق ضيق، والتي قد تخرج عن السيطرة في حال لم يتم تدارك الوضع في أسرع وقت ممكن.
وأضافت أن البلدين يتهمان بعضهما بارتكاب تجاوزات حدودية وشن هجمات عسكرية واحتلال أراض، ويحشدان القوات ويتوعدان، ويهددان بـ "انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة"، ويحمّلان بعضهما تبعات ما قد يحدث، مشيرة إلى أن إثيوبيا تتهم السودان ببسط سيطرته على معظم منطقة الفشقة الحدودية، والسودان ينفي، ويؤكد أن المنطقة أرض سودانية كان يسيطر عليها مزارعون إثيوبيون، وقد تمت استعادتها.
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