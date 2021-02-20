الإمارات تعرب عن "قلقها البالغ" من تدهور الأوضاع في الصومال

أعربت دولة الإمارات، السبت، عن "قلقها البالغ" من تدهور الأوضاع في العاصمة الصومالية مقديشو، نتيجة "اللجوء إلى العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين".
ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، الحكومة المؤقتة وكافة الأطراف إلى "التحلي بأعلى درجات ضبط النفس، لتحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"
وأكدت دولة الإمارات "دعمها لكافة الجهود والمبادرات الدولية، لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في الموعد المحدد"، ودعت كافة الأطراف الصومالية إلى "التكاتف لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف".
كما عبرت الإمارات عن أملها في "أن يعم الاستقرار جمهورية الصومال، بما يحفظ سيادتها الوطنية ويحقق تطلعات شعبها".
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