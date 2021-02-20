كورونا المتحور يغزو إقليم كردستان العراق

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، في بيان بها الاشتباه بخمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، أمس الجمعة، قد سجلت 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

فيما بينت الوزارة انه تم رصد تعافي 80 حالة خلال الساعات الماضية.

كما لم ترصد الوزارة خلال الساعات الماضية أي حالة وفاة بالجائحة.