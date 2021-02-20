كيفية الحصول تمويل تسهيل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب للسعودي والمقيم تعتبر الشركة المتحدة للخدمات المالية تعمل على توفير منتجات تمويلية مصممة بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة والتي من شأنها تلبية جميع الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد من السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية وتعتبر تمويل التقسيط بدون كفيل وبدون تحويل الراتب أحد الحلول المصرفية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات المالية والتي تعرف باسم شركة تسهيل للتمويل وذلك للأفراد داخل المملكة العربية السعودية سواء كان مواطن سعودي أو مواطن مقيم وتعتبر الشركة المتحدة للخدمات المالية تعمل على توفير منتجات تمويلية مصممة بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة والتي من شأنها تلبية جميع الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد من السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية حيث توفر الشركة المنتج بهامش ربح ثابت وخيارات للسداد متنوعة تناسب جميع الالتزامات المالية للمتقدم سيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن كيفية الحصول تمويل تسهيل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ومزايا تمويل التقسيط بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من تسهيل للتمويل ورابط التقديم والمستندات المطلوبة.

أن ألسعودي والمقيم والمتقاعد والعامل في القطاع العسكري يمكن التقديم على طلب الحصول على تمويل شركة تسهيل بالتقسيط بصيغة المرابحة. حيث يمكن التقديم على تمويل شركة تسهيل بالتقسيط بصيغة المرابحة عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة تسهيل للتمويل وتسجيل الدخول على رابط التمويل الشخصي وتعبئة نموذج الطلب. يشترط أن تكون جهة العمل الخاصة بالمتقدم معتمدة لدي شركة تسهيل للتمويل. يجب أن أن يكون المتقدم على تمويل تسهيل من العاملين في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي. يشترط أن تكون مدة الخدمة في العمل ألا تقل عن ثلاثة أشهر للمتقدم السعودي. يشترط إذا كان المتقدم على التمويل موظف في القطاع الحكومي أو الخاص أن يكون عمره من 21 سنة وحتي 25 سنة ألا يقل الراتب الشهري له عن 12 ألف ريال سعودي. يشترط إذا كان المتقدم على التمويل موظف في القطاع الحكومي أو الخاص أن يكون عمره من 25 سنة وحتي 60 سنة ألا يقل الراتب الشهري له عن 5000 ريال سعودي. يشترط إذا كان المتقدم للتمويل من المتقاعدين فيجب أن يكون عمره لا يزيد عن 70 سنة والدخل الشهري له لا يقل عن 5000 ريال سعودي. يجب أيضا أن يكون مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتقاعد أو برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. يشترط لطالب التمويل السعودي الذي يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 3 أشهر أما يشترط للمتقدم على التمويل المقيم ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن سنة واحدة. يشترط لطالب التمويل الذي يعمل في القطاع العسكري أن يكون عمره من 25 سنة وحتي 50 سنة والدخل الشهري له لا يقل عن 10000 ريال سعودي ومدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 3 أشهر.

تمويل شخصي بصيغة المرابحة المطابقة لأحكام وأنظمة الشريعة الإسلامية. تقدم شركة تسهيل للتمويل موافقة فورية عبر الإنترنت على طلب التمويل. قرض شخصي بدون الحاجة إلى وجود ضامن أو كفيل. منتج تمويلي لا يتطلب تحويل الراتب الشهري للمتقدم. تعمل الشركة على التقديم للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً فرصة الاستفادة من التمويل. جراءات فورية وسريعة لتنفيذ طلب الحصول على التمويل الشخصي. توجد العديد من خيارات السداد تبدأ من 36 شهر وتصل حتى 60 شهر. تعمل الشركة على تقديم تمويلا مبالغ مالية تبدأ من 15 ألف ريال سعودي وتصل حتى 100 ألف ريال سعودي. يقدم تمويل شركة تسهيل امتياز للتمويل بهامش ربح ثابت خلال مدة التمويل.

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كيفية الحصول تمويل تسهيل بدون كفيل وبدون تحويل الراتبمزايا تمويل التقسيط بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من تسهيل للتمويل