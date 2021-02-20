أسرع طرق شحن شدات ببجي الكورية مجاناً ومعرفة أسعار شحنها داخل البلاد

بعد إنتشار لعبة ببجي بصورة كبيرة في العالم كله، أصبح العديد من الأشخاص يبحثون عن طرق شحن شدات ببجي بشكل مجاني، بالإضافة إلى التعرف على أسعار شحن الشدات، حيث تعد لعبة ببجي موبايل من الألعاب الإلكترونية القتالية المشهورة بشكل كبير على مستوى الألعاب الإلكترونية، تعد اللعبة الأكثر شهرة في العالم كله، حيث غيرت مفهوم ألعاب الباتل يبدأ فيها مجموعة من الأفراد بالتنافس بين بعضهما ليكون الفائز الأول في لعبة البقاء والفوز بالمركز الأول، بعد منافسات وقتال بواسطة المعدات والأسلحة المستخدمة في هذه اللعبة، تتميز هذه اللعبة عن غيرها من الألعاب مثل لعبة فورت نايت أو لعبة فرى فاير.

يمكن للاعب الدخول على الموقع الرسمي للعبة، ثم الضغط على كلمة البلد وتحويلها إلى حساب أمريكي، ثم الدخول على الأي دي الخاص باللعبة ووضعه في المربع الخاص في الموقع، والضغط على عملية الدفع، وعليك إكتمال هذه البيانات وبذلك توفر لديك الشدات بشكل مجاني.

الجدير بالذكر أن هناك العديد من الأشخاص يلعبون لعبة ببجي موبايل الكورية، حيث أنه يبلغ عددهم أكثر من 500 مليون شخص حول العالم ، ويبحث العديد عن طرق مجانية أو طرق مختلفة لشحن شدات ببجي، يمكن شحنها من خلال الفيزا كارت أو من خلال البطاقة الائتمانية الخاصة باللاعب، فلنتعرف على أسعار شحن الشدات.

شحن عدد 63 شدة بحوالي 67 درهم إماراتي.

شحن عدد 128 شدة بحوالي 34 درهم إماراتي.

شحن عدد 340 شدة ب 1836 درهم إماراتي.

شحن 63 شدة 30 دينار كويتي.

شحن 128 شدة بحوالى 60 دينار كويتي.

شحن 690 شدة بحوالى 3 دينار كويتي.

يمكن شحن شدات ببجي في مصر، بإستخدام طرق عديدة، منها الشحن عن طريق ابل ستور، أو الفيزا ، أو جوجل بلاي، أو فودافون كاش، أو من خلال موقع ون كارد.

شحن 175 شدة بحوالي 60 جنيه مصري.

شحن 700 شدة ب 205 جنيه مصري.

شحن 210 شدة ب 70 جنيه مصري.

شحن 198 شدة بحوالي 48 جنيه مصري.

شحن 690 شدة بحوالي 160 جنيه مصري.

شحن 63 شدة 75 ريال سعودي.

شحن 340 شده 128 ريال سعودي.

شحن 128 شدة 5.7 ريال سعودي.