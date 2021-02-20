طريقة فتح حساب استثماري بنك الجزيرة للتداول في الأسهم عبر الجزيرة كابيتال

طريقة فتح حساب استثماري لدى بنك الجزيرة للتداول في الأسهم والبيع والشراء عبر مؤسسة الجزيرة كابيتال، تستطيع التقديم على تلك الخدمة بدون أن يكون لديك حساب جاري لدى البنك، وذلك بدون الحاجة لزيارة الفرع وبدون تقديم أي أوراق أو مستندات وبدون مراجعة البنك، ولكن يُشترط حتى تستطيع فتح حساب لدى تداول الجزيرة أن يكون لديك حساب جاري في أي بنك سعودي، كذلك يجب أن تكون مُسجل لدى خدمة أبشر وخدمة العنوان الوطني، ويمكنك من خلال التداول لدى مؤسسة الجزيرة كابيتال أن تقوم بمتابعة الأسهم والتحكم في كل شئ من مكانك، كما تستطيع تحويل حسابك الاستثماري من أي بنك أخر إلى محفظة الجزيرة كابيتال.

فتح حساب استثماري بنك الجزيرة تداول

حتى يمكنك التداول في مؤسسة الجزيرة كابيتال وفتح حساب استثماري لدى بنك الجزيرة، يتم الدخول إلى صفحة الجزيرة كابيتال ثم التوجه إلى الخدمات الإلكترونية، بعد ذلك قم بالضغط على إنشاء حساب استثماري عبر الإنترنت، حيث يمكنك فتح الحساب والبدء في التداول عبر 4 خطوات هي الموافقة على الشروط وإدخال رقم ونوع الهوية ثم قبول اتفاقية الاستثمار، ثم يتم ملء البيانات وإرسال الطلب لفتح الحساب الاستثماري.

إذا بدأت بإرسال طلبك لإنشاء الحساب في وقت يتراوح بين التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، فسوف يتم الرد عليك على الفور من قبل بنك الجزيرة أو أحد موظفي الجزيرة كابيتال، وفيما غير ذلك سيتم تأجيل طلبك إلى اليوم التالي حتى الرد، كل ما عليك هو الموافقة على كافة الشروط والأحكام ثم وضع علامة أنك لست روبوت ثم إختيار نوع الهوية وإدخال رقم الهوية الخاص بك والضغط على استمرار.

بعد ذلك قم بتأكيد الهوية الوطنية للدخول عن طريق أبشر يتم الضغط على تأكيد، وسيتم تحويلك تلقائياً إلى صفحة النفاذ الوطني يتم الضغط على تسجيل معلومات أبشر، وبعد ملء جميع الخانات الخاصة ببياناتك سيتم إرسال رسالة نصية على جوالك تحوي كود للتفعيل يتم إدخاله في الخانة المُخصصة لذلك ثم الضغط علة متابعة، وسيتم التحويل مرة أُخرى إلى الجزيرة كابيتال، هنا عليك الضغط على تمام القراءة والموافقة على اتفاقية الإستثمار ثم الضغط على استمرار.

فتح حساب تداول لدى الجزيرة كابيتال

لاستكمال إجراءات فتح الحساب الاستثماري لدى الجزيرة كابيتال يتم إدخال معلوماتك الشخصية، بالإضافة إلى جميع معلومات الاتصال الخاصة بك من رقم الجوال المُسجل لدى أبشر، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني والعنوان الوطني والضغط على استمرار، ومن ثم يتم الانتقال إلى معلومات الوظيفة وكتابة الحالة الوظيفية وإكمال جميع البيانات الوظيفية ثم الضغط على استمرار، وبعد ذلك يتم إدخال المعلومات المالية من الدخل السنوي ورقم الآيبان أيا كان البنك الذي تتعامل معه ثم الضغط إلى استمرار، وأخيراً يتم إدخال معلومات الإستثمار من نسبة الإستثمار وفترة وهدف الإستثمار، ثم يتم الضغط على مراجعة وانتظار رد بنك الجزيرة.