ميزة فريدة جوجل ماب وتحديث على الأندرويد يتيح الحجز لركن السيارة

تشهد هذه الآونة حالة من التطور التكنولوجي لعدة تطبيقات مشهورة يستخدمها يومياً الأشخاص، فقد أعلن تطبيق جوجل ماب عن آخر تحديث له حيث يمكن لمستخدميه الدفع مقابل حجز مكان الركنة للسيارة، فقد قامت شركة جوجل بإقامة شراكة مع زوج من خدمات الدفع الرقمي وذلك من خلال استخدام الهاتف المحمول ليتمكن المستخدم من السماح للسائقين بالعثور على مكان متاح والدفع نظير ذلك، بالإضافة إلى إنها أتاحت جوجل خدمات أخرى مثل دفع رسوم مترو الأنفاق والسكك الحديدية ووسائل النقل العام الأخرى مباشرة على التطبيق وذلك في حوالي 80 مدينة، ومن خلال هذا المقال نوضح لكافة متابعي موقعنا ثقفني تفاصيل الخدمة.

جوجل ماب وتفعيل الميزة الجديدة على الأندرويد أولاً:

من الجدير بالذكر أن الشركة أكدت على أن الميزة حديثة لم يتم طرحها من قبل وسوف يتم التعامل معاها من خلال هواتف الأندرويد بجانب الأيفون، وذلك بهدف دمج ميزة حجز صف السيارة أونلاين دخلت جوجل في شراكة مع خدمتين للدفع لمواقف السيارات على الأجهزة المحمولة وهما Passport و ParkMobile

سيتم آضافة الميزة الحديثة تحت اسم Feed the meter

ومن خلالها ينقر المستخدم على زر الدفع مقابل حجز ركنة السيارة pay for parking

بعد ذلك يتم نقل المستخدم مباشرة إلى تطبيق Google Pay

ويتم إدخال لوحة التراخيص ورقم منطقة وقوف السيارات ومقدار الوقت الذي يريد استخدام المكان فيه

ويتم خصم الرسوم من بطاقة الائتمان أو من حساب جوجل بلاي

وقال جون زيجلار الرئيس التنفيذي لشركة بارك موبيل: تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين التنقل إلى وجهتهم ثم الدفع بسرعة مقابل وقوف السيارات في تجربة واحدة سلسة

كيفية استخدام الميزة الحديثة :متى تتاح هذه الميزة الجديدة حول العالم ؟

قالت الشركة أن القدرة على الدفع مقابل حجز الركنة بواسطة جوجل ماب ستتوسع إلى 80 وكالة نقل جماعي على مستوى العالم في الأسابيع المقبلة

تحديثات مهمة على واتساب توفر ميزات فريدة لمستخدمي الأندرويد:

شهدت الفترة الأخيرة تحديثات في تطبيق الواتساب حيث ضم عدداً من الميزات الجديدة، وذلك بهدف تحسين التطبيق بعد أن بدأ العديد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم بالانتقال إلى منصات المراسلة الأخرى بسبب سياسة الخصوصية المثيرة للجدل، ووفقاً لبعض المواقع التكنولوجية المتخصصة المتتبع لتحديثات وتحسينات واتساب أعلنت الشركة أخيراً أنها ستطرح ميزة كتم صوت الفيديو Mute video الجديدة لمختبري النسخة التجريبية لأجهزة الأندرويد