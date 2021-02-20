ميزة فريدة جوجل ماب وتحديث على الأندرويد يتيح الحجز لركن السيارة

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تشهد هذه الآونة حالة من التطور التكنولوجي لعدة تطبيقات مشهورة يستخدمها يومياً الأشخاص، فقد أعلن تطبيق جوجل ماب عن آخر تحديث له حيث يمكن لمستخدميه الدفع مقابل حجز مكان الركنة للسيارة، فقد قامت شركة جوجل بإقامة شراكة مع زوج من خدمات الدفع الرقمي وذلك من خلال استخدام الهاتف المحمول ليتمكن المستخدم من السماح للسائقين بالعثور على مكان متاح والدفع نظير ذلك، بالإضافة إلى إنها أتاحت جوجل خدمات أخرى مثل دفع رسوم مترو الأنفاق والسكك الحديدية ووسائل النقل العام الأخرى مباشرة على التطبيق وذلك في حوالي 80 مدينة، ومن خلال هذا المقال نوضح لكافة متابعي موقعنا ثقفني تفاصيل الخدمة.جوجل ماب وتفعيل الميزة الجديدة على الأندرويد أولاً:
من الجدير بالذكر أن الشركة أكدت على أن الميزة حديثة لم يتم طرحها من قبل وسوف يتم التعامل معاها من خلال هواتف الأندرويد بجانب الأيفون، وذلك بهدف دمج ميزة حجز صف السيارة أونلاين دخلت جوجل في شراكة مع خدمتين للدفع لمواقف السيارات على الأجهزة المحمولة وهما Passport و ParkMobileكيفية استخدام الميزة الحديثة :
- سيتم آضافة الميزة الحديثة تحت اسم Feed the meter
- ومن خلالها ينقر المستخدم على زر الدفع مقابل حجز ركنة السيارة pay for parking
- بعد ذلك يتم نقل المستخدم مباشرة إلى تطبيق Google Pay
- ويتم إدخال لوحة التراخيص ورقم منطقة وقوف السيارات ومقدار الوقت الذي يريد استخدام المكان فيه
- ويتم خصم الرسوم من بطاقة الائتمان أو من حساب جوجل بلاي
- وقال جون زيجلار الرئيس التنفيذي لشركة بارك موبيل: تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين التنقل إلى وجهتهم ثم الدفع بسرعة مقابل وقوف السيارات في تجربة واحدة سلسة
قالت الشركة أن القدرة على الدفع مقابل حجز الركنة بواسطة جوجل ماب ستتوسع إلى 80 وكالة نقل جماعي على مستوى العالم في الأسابيع المقبلةتحديثات مهمة على واتساب توفر ميزات فريدة لمستخدمي الأندرويد:
شهدت الفترة الأخيرة تحديثات في تطبيق الواتساب حيث ضم عدداً من الميزات الجديدة، وذلك بهدف تحسين التطبيق بعد أن بدأ العديد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم بالانتقال إلى منصات المراسلة الأخرى بسبب سياسة الخصوصية المثيرة للجدل، ووفقاً لبعض المواقع التكنولوجية المتخصصة المتتبع لتحديثات وتحسينات واتساب أعلنت الشركة أخيراً أنها ستطرح ميزة كتم صوت الفيديو Mute video الجديدة لمختبري النسخة التجريبية لأجهزة الأندرويد
- وزارة التعليم السعودية تُعلن عن سعوده التعليم 2021
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تشهد هذه الآونة حالة من التطور التكنولوجي لعدة تطبيقات مشهورة يستخدمها يومياً الأشخاص، فقد أعلن تطبيق جوجل ماب عن آخر تحديث له حيث يمكن لمستخدميه الدفع مقابل حجز مكان الركنة للسيارة، فقد قامت شركة جوجل بإقامة شراكة مع زوج من خدمات الدفع الرقمي وذلك من خلال استخدام الهاتف المحمول ليتمكن المستخدم من السماح للسائقين بالعثور على مكان متاح والدفع نظير ذلك، بالإضافة إلى إنها أتاحت جوجل خدمات أخرى مثل دفع رسوم مترو الأنفاق والسكك الحديدية ووسائل النقل العام الأخرى مباشرة على التطبيق وذلك في حوالي 80 مدينة، ومن خلال هذا المقال نوضح لكافة متابعي موقعنا ثقفني تفاصيل الخدمة.جوجل ماب وتفعيل الميزة الجديدة على الأندرويد أولاً:
من الجدير بالذكر أن الشركة أكدت على أن الميزة حديثة لم يتم طرحها من قبل وسوف يتم التعامل معاها من خلال هواتف الأندرويد بجانب الأيفون، وذلك بهدف دمج ميزة حجز صف السيارة أونلاين دخلت جوجل في شراكة مع خدمتين للدفع لمواقف السيارات على الأجهزة المحمولة وهما Passport و ParkMobileكيفية استخدام الميزة الحديثة :
- سيتم آضافة الميزة الحديثة تحت اسم Feed the meter
- ومن خلالها ينقر المستخدم على زر الدفع مقابل حجز ركنة السيارة pay for parking
- بعد ذلك يتم نقل المستخدم مباشرة إلى تطبيق Google Pay
- ويتم إدخال لوحة التراخيص ورقم منطقة وقوف السيارات ومقدار الوقت الذي يريد استخدام المكان فيه
- ويتم خصم الرسوم من بطاقة الائتمان أو من حساب جوجل بلاي
- وقال جون زيجلار الرئيس التنفيذي لشركة بارك موبيل: تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين التنقل إلى وجهتهم ثم الدفع بسرعة مقابل وقوف السيارات في تجربة واحدة سلسة
قالت الشركة أن القدرة على الدفع مقابل حجز الركنة بواسطة جوجل ماب ستتوسع إلى 80 وكالة نقل جماعي على مستوى العالم في الأسابيع المقبلةتحديثات مهمة على واتساب توفر ميزات فريدة لمستخدمي الأندرويد:
شهدت الفترة الأخيرة تحديثات في تطبيق الواتساب حيث ضم عدداً من الميزات الجديدة، وذلك بهدف تحسين التطبيق بعد أن بدأ العديد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم بالانتقال إلى منصات المراسلة الأخرى بسبب سياسة الخصوصية المثيرة للجدل، ووفقاً لبعض المواقع التكنولوجية المتخصصة المتتبع لتحديثات وتحسينات واتساب أعلنت الشركة أخيراً أنها ستطرح ميزة كتم صوت الفيديو Mute video الجديدة لمختبري النسخة التجريبية لأجهزة الأندرويد
- وزارة التعليم السعودية تُعلن عن سعوده التعليم 2021
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميزة فريدة جوجل ماب وتحديث على الأندرويد يتيح الحجز لركن السيارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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