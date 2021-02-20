قرارات وزارة التعليم لآلية الدراسة بشأن الاختبار النهائي والتعليم عن بعد 1442

صدرت آخر مستجدات قرارات التعليم بالمملكة العربية السعودية في إطار الحفاظ علي حياة الجميع واستمرار العملية التعليمية عن بعد عبر منصة مدرستي 1442، وجاءت أوامر وزير التعليم السعودي الجديدة من الدكتور حمد آل الشيخ مؤخراً خلال الفصل الدراسي الثاني، وتضمنت عدة نقاط أساسية أهمها هو استمرار التعليم عن بعد ولن يتم تغيره، كما سيتم العمل علي الدمج بين الحضور وتعليم عن بعد خلال المرحلة المقبلة ضمن آلية تطوير الدراسة بالمملكة، بينما قرار الاختبارات النهائية وتقديمها قبل شهر رمضان المبارك لم يتم الفصل فيه بعد.

كان الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي، رئيس مجلس مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم يوم الخميس اجتماع مجلس إدارة المركز عن بُعد في دورته السادسة، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي وزراء التعليم في الدول العربية، وقيادات بعض الهيئات التعليمية المحلية والإقليمية، وناقش الاجتماع القواعد المنظمة للجنة الاستشارية، واستعرض التقرير المالي لعام 2020م، والخطة الإستراتيجية للمركز، كما تم استعراض ومناقشة نتائج الورشة الإقليمية حول المعايير العربية للجودة في التعليم.

تضمنت مستجدات قرارات التعليم عدة نقاط، أهمها إعلان تحويل العام الدراسي إلى ٣ فصول بدلاً من اثنين، كما تم تأكيد تدريب طلاب الجامعات إلزامياً لمدة ٦ أشهر قبل التخرج، بجانب العمل علي توسع المجال في التعليم المشترك للابتدائي، كما سيتم العمل علي جعل التعليم الجامعي بمميزات أكثر، وسيتم السير وفق التعليمات الموضحة ضمن رؤية 2030 بالمملكة من أجل النهوض الشامل في كافة الجوانب.

كان قرار التعليم عن بعد من أهم أوامر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، حيث أشاد بنجاح المنصة منصتي منصة مدرستي التعليمية للطالب والمعلم، والتي تقوم بتقديم العديد من الخدمات المجانية في المرحلة التعليمية الحالية، وأكد أن الفصل الدراسي الأول شهد 98% من نسبة الطلاب الكلية ولوجاً إلي المنصة، مؤكداً أنه لم يكن غير متوقع سوي ثلثي النسبة الكلية، وهذه الزيادة أعطت الوزارة دافعاً كبيراً لتطوير المنصة واستمرارها في المراحل المقبلة.

أوامر وزير التعليم

أعلنت الوزارة، آخر مستجدات قرارات وزير التعليم الجديدة اليوم للدكتور حمد آل الشيخ، وذكرت أن الإداريين مستمرين في الدوام لعدم صدور أي أمر بخصوصهم للعمل عن بعد، وذكر أن التعامل فيما بينهم أقل عرضه للمرض، ولا يوجد خطر يستدعى جعلهم يعملون عن بعد، مع العلم أن الأمر إذا استدعى ذلك سيتم العمل علي تنفيذه فوراً.

وزارة التعليم السعودية تعمل جاهدة خلال الفترة الحالية، أن يتم التطوير بكافة الصور من أجل مصلحة الطلاب، وإن استدعى الأمر تقديم الاختبارات النهائية قبل شهر رمضان سيتم العمل علي هذا، وإذا كان لديكم رغبة أو تعقيبات علي القرارات المعلنة يمكنكم التعليق بآرائكم.