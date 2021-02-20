مصر.. إدراج 21 عنصرا من تنظيم "الإخوان" بقوائم الإرهاب

قررت محكمة مصرية، السبت، إدراج عبد الله شحاتة، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي، و20 آخرين من عناصر اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
ووجهت النيابة العامة المصرية للمتهمين عدة تهم، من بينها حيازة أسلحة نارية ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.
يذكر أن حكما صدر في 5 يوليو 2018، بالسجن المؤبد لعبد الله شحاتة، و13 آخرين بقضية اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان، والسجن المشدد 15 سنة لـ5 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم.
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