جنوب السودان: إصابة 27 شخصًا بفيروس كورونا فى مكتب رئيس الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم رئاسة جمهورية جنوب السودان، أتينى ويك أتينى، أمس الجمعة، إن 27 شخصًا يعملون لدى الرئيس سلفاكير ميارديت، جاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية للفيروس.

ووأشار ويك أتينى إلى إصابته بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن هؤلاء الذين أصيبوا يعملون فى الأساس فى القسم الخاص بأمن الرئيس كيير، إضافة إلى طهاة وسائقين.

وأكد متحدث الرئاسة على أن الرئيس سلفاكير نفسه فى صحة جيدة، ولكنه سيقيد اتصالاته ويعمل من المنزل خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن جنوب السودان سجلت رسميًا 6.417 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 83 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى.