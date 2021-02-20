جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، خفض القاضى ديمترى بالاشوف، الذى ترأس الجلسة، مدة الحكم بالسجن بشهر ونصف الشهر بحق المعارض الروسى، ما يعنى أن نافالنى سيتحتم عليه قضاء عقوبة بالسجن لعامين ونصف العام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: تأييد حكم السجن بحق نافالنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.