فيديو وصور.. العاصفة الثلجية تقتل31 شخصا فى تكساس

جدة - نرمين السيد - لقى 31 شخصًا حتفهم جراء موجة الطقس البارد والعاصفة الثلجية التى ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام القليلة الماضية، لاسيما فى ولاية تكساس الأكثر تضررًا، حيث توفى بعضهم بسبب التسمم الناتج عن أول أكسيد الكربون أثناء التدفئة، وتوفى الآخرون بسبب انخفاض حرارة الجسم وحوادث المرور.





وبحسب وسائل الإعلام أمريكية، يسيطر الطقس البارد على مناطق واسعة فى الولايات المتحدة، مما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى على نطاق واسعة ودرجات حرارة شديدة البرودة ووفيات مرتبطة بالطقس. فيما بدأت إمدادات الطاقة الكهربائية تتعافى فى تكساس تدريجيا، فيما لا يزال نحو 280 ألف مواطن يعانون انقطاع التيار الكهربائى فى الولاية منذ ليلة الخميس الماضى، كما تواجه بعض المناطق نقصًا فى مياة الشرب والطعام. وكشفت لجنة جودة البيئة فى ولاية تكساس عن تأثر 900 نظام لمياه الصنبور فى 164 محافظة فى الولاية بالطقس البارد القاسى، بينما يواجه ما يقرب من نصف إجمالى سكان تكساس، ما يقرب من 14 مليون شخص، صعوبات فى إمدادات مياه الشرب. ومع اقتراب عاصفة شتوية أخرى من الولاية، رفعت تكساس عدد مراكز التدفئة فيها إلى أكثر من 300 مركز، وقامت بتسليم البطاطين والمياه للمواطنين المنكوبين.

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