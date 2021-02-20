نظام فارس تسجيل دخول الخدمة الذاتية ١٤٤٢ رابط sshr.moe.gov.sa الرسمي

ننشر رابط نظام فارس تسجيل دخول الخدمة الذاتية الإلكتروني الرسمي للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التعليم لمنسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية، ويعتبر نظام الخدمة الذاتية هو أحد فروع نظام فارس الذي يتيح بعد التسجيل به إمكانية الحصول على التقدم بطلب أي نوع من أنواع الإجازات والتعرف على أرصدة الإجازات المسجلة لك، وإثبات المباشرة بالعمل بعد انتهاء الإجازة.

والحصول من خلال نظام فارس على تعريف بالراتب باللغة العربية أو الانجليزية، والتقدم بطلب التقاعد المبكر، والإطلاع على التفاصيل الخاصة بالراتب الشهري والبيانات التاريخية للسجل الوظيفي الخاص بالموظف، والتعرف على الاستحقاقات المالية المسجلة للموظف سواء كان خارج الدوام أو انتداب، فبمجرد التسجيل بالخدمة عبر نظام فارس يتم الحصول على كافة الخدمات الإلكترونية المتاحة لشاغلي الوظائف التعليمية.

نظام فارس تسجيل دخول الخدمة الذاتية

يعتبر نظام الخدمة الذاتية هو أحد الأنظمة الفرعية لنظام فارس للموارد البشرية التابع لوزارة التعليم، ويحتوي على مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تخدم المعلم أو المعلمة والإداري والمستخدم والعامل “شاغلي الوظائف التعليمية”، حيث يمكن الحصول على الخدمة المطلوبة وأخذ الموافقات اللازمة ممن يملك الصلاحية بشكل آلي دون الحاجة للرجوع إلى الإدارة، ويستطيع الموظف تتبع المعاملة حتى صدور القرار من خلال موقع نظام فارس.

ويتيح نظام فارس للمدير إمكانية رفع مباشرة لموظف بسبب إجازة ، وطلب بدل لموظف أو موظفة، وإبلاغ غياب موظف، والاستعلام عن الموظفين والموظفات، والاستعلام أيضاً عن طلبات الموظفين، أما عن الخدمات التي يقدمها النظام للموظفين والموظفات فيمكنكم التعرف عليهم من خلال التالي:

تقديم طلبات الإجازات.

طلبات البدلات.

إبلاغ مباشرة بعد إجازة.

تقديم طلب قطع أو تمديد أو تعديل إلغاء إجازة.

تقديم طلب تعديل بداية إجازة.

تقديم طلب تقعد مبكر.

استعلام عن نظام فارس تعريف بالراتب بالغتين العربية والإنجليزية.

استعلام عن البيانات الأساسية للموظف.

استعلام عن بيان السجل التاريخي للموظف.

استعلام عن بيان خارج الدوام أو بيان الانتدابات.

الاستعلام عن الطلبات المُعلقة.

نظام فارس الجديد 1442

تم الإعلان اليوم عن تفعيل أيقونة إرسال للموافقة التي تتعلق ببيانات الأنشطة للتطوير المهني لجميع شاغلي الوظائف التعليمية الذين لم يقوموا بإرسال أنشطة التطوير المهني للموافقة عليها واعتمادها من الرئيس المباشر خلال الفترة التي تم تحديدها رسمياً للإرسال والتي بدأت اعتباراً من تاريخ 12 جمادي الأولى 1442هـ واستمرت حتى تاريخ 16 جمادي الأولى 1442هـ.

وكذلك تفعيل الأيقونة للموظفين الذين تم رفض الطلبات الخاصة بهم ولم يستطيعوا الإرسال بعد تاريخ 16 جمادي الأولى 1442هـ أو لمن قام بالإرسال خلال المدة المحددة وتم اعتماد طلبه بصورة خاطئة، ولإتمام عملية الإرسال، يجب دخول نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 من حساب الموظف > التطوير المهني للمعلمين > الإقرار بصحة البيانات المدرجة > إرسال للموافقة، ويمكنكم دخول نظام الخدمة الذاتية من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط نظام فارس (sshr.moe.gov.sa).

طريقة دخول نظام فارس لإرسال الأنشطة للتطوير المهني

يتم إرسال أنشطة التطوير المهني للموافقة والاعتماد من الرئيس المباشر عن طريق دخول نظام فارس الإلكتروني ثم اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

سلم رواتب المعلمين الجديد 1442 في نظام فارس الخدمة الذاتية

يتيح نظام فارس لشاغلي الوظائف التعليمية المعلمين والمعلمات بالدرجات الآتية (مساعد معلم – معلم – معلم ممارس – معلم متقدم – معلم خبير) إمكانية التعرف على سلم رواتب المعلمين الجديد 1442، كما يمكنكم التعرف على السلم الجديد للرواتب من خلال متابعة الفيديو التوضيحي المتضمن لكافة المستويات والدرجات ومقدار العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات التالي:

ومن يرغب في دخول نظام فارس 1442 الإلكتروني، يمكنه ذلك الآن من خلال اتباع رابط نظام فارس تسجيل دخول الخدمة الذاتية الرسمي المرفق بالمقال عبر ثقفني.

نظام فارس الجديد 1442

يجب على كافة المعلمين والمعلمات في الوقت الحالي الدخول إلى الحساب الشخصي في نظام فارس الخدمة الذاتية للتأكد من أيقونة القلم هل هي مفعلة أم لا، فعند ظهور أيقونة القلم مُفعلة فهذا يدل على أن القادة بعد إجراء المطابقة أعادوا بعض الدورات للتعديل مرة أخرى، وهنا يجب على المعلم الدخول على الرسالة بقائمة العمل واتخاذ الإجراء المناسب ثم كتابة ملاحظة بأنه قد تم التعديل ثم النقر على تنفيذ.

تحديث: كيفية التأكد من اعتماد أنشطة التطوير المهني من جانب المدير المباشر أو طريقة التأكد من أن أنشطة التطوير المهني قد تم اعتمادها من قبل الرئيس المباشر تتمثل في التالي:

دخول المستخدم إلى حسابه الشخصي في نظام فارس الخدمة الذاتيه الإلكتروني.

الدخول إلى صلاحية بياناتي.

دخول الملف الشخصي، وستجد ظهور الأنشطة المعتمدة.

فترات نقل الموظفين الإداريين

أعلنت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية عن صدور تعميماً لكافة القطاعات بالوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات يتعلق بتحديد الفترات الزمنية لنقل الموظفين الإداريين 1442، ونظراً لما تقتضيه مصلحة العمل، فقد تم تعديل فترة تقديم طلبات النقل ليصبح وفقاً للموعد التالي:

تبدأ فترة رفع طلبات النقل اعتباراً من تاريخ 1 رجب من كل عام هجري، ويستمر باب التقديم مفتوحاً لمدة شهر، ويتم رفع طلب النقل من جانب الموظف عن طريق الخدمة الذاتية 1442 في نظام فارس الإلكتروني.

ويجب العلم أنه يمكن للموظف رفع طلب النقل على مسمى وظيفي أخر داخل إدارته التعليمية أو في إدارة تعليمية أخرى، كما يمكن للموظف رفع طلب النقل على نفس المسمى الوظيفي في إدارة تعليمية أخرى.