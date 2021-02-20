كيفية تحميل لعبة ببجي الكورية في 2021 وطريقة شحن شدات ببجي الكورية

كيفية تحميل لعبة ببجي الكورية في 2021 ، تحميل لعبة ببجي الكورية في ثواني ، لعبة ببجي PUBG الكورية تعمل على تشجيع اللاعبين على البقاء المستمر وتتبع العديد من المهارات والقوى الاستراتيجية القوية، وذلك ليكون الفائز هو آخر شخص يفوز وينجو في اللعبة، ومن خلال مقالتنا سنتعرف سوياً على كيفية تحميل لعبة ببجي الكورية.

كيفية تحميل لعبة ببجي الكورية في 2021

لعبة PUBG الكورية تحتوي على أعداد كبيرة من الأسلحة، يستخدم للاعبين تلك الأسلحة لحماية أنفسهم وجميع المركبات الأخرى من هجمات الأعداء، في وقتنا هذا الكثيرون من مستخدمي ومحبي لعبة ببجي Pubg يبحثون عن يبحثون عن المزيد من التحديثات وشدات الشحن وكيفية تحميل لعبة ببجي Pubg الكورية.

لعبة ببجي الكورية من أشهر ألعاب الهاتف المحمول التي حازت على شهرة واسعة وتتميز لعبة ببجي بالتنوع في أنواع الأسلحة ويوجد بها عدد كبير من الحروب و المقاتلين، يستطيع اللاعب الاستمرار في المشاركة في المعركة الشرسة وعند البدء في اللعبة سوف تقوم بالقتال مع عدد 100 لاعب في مساحة واسعة تبلغ 8 × 8 كيلومترات

من أشهر ألعاب الهاتف المحمول التي حازت على شهرة واسعة وتتميز لعبة ببجي بالتنوع في أنواع الأسلحة ويوجد بها عدد كبير من الحروب و المقاتلين، يستطيع اللاعب الاستمرار في المشاركة في المعركة الشرسة وعند البدء في اللعبة سوف تقوم بالقتال مع عدد 100 لاعب في مساحة واسعة تبلغ 8 × 8 كيلومترات ويلزم عليك الاستمرار في المواجهة و القتال، يستخدم لاعبي pubg الكوريون كافة القدرات و المهارات القتالية للدفاع والفوز بالمباراة.

لعبة pubg من أشهر ألعاب الموبايل في العالم، حيث يستطيع اللاعبون استخدامها مع فريق والتحدث معهم عن طريق ميكروفون الهاتف أو بمفرده وتستطيع تنزيل وتحميل لعبة ببجي PUBG الكورية على هاتف يدعم خاصية Android، يمكنك الحصول على اللعبة عن طريق Google Play لقضاء أفضل الأوقات.

التحديث الجديد من ببجي pubg الكورية يحتوي على عدد من المميزات، ومنها:

ظهور القطارات في الخرائط.

خاصية الدبل زون.

ماكينات مشروبات الطاقة مضافة إلى خريطة الصحراء.

إمكانية التقليل من وقت ضغط الفريق من 30 ثانية إلى 20 ثانية.

السرعة والإثارة.

جودة عالية وإضافية إلى الخرائط الجديدة.

شحن شدات ببجي مجانا عن طريق الموقع الرسمي للعبة ببجي اتبع الخطوات التالية:

قم باختيار بلدك.

قم بالضغط على أمر انطلاق وتحقق من الشدات التى تريد شرائها.

الضغط على معرف الهوية.

حدد طرق الشحن التي تناسبك.

تحديد عدد مفاتيح الربط.

قم بالنقر على Enter لتأكيد الشحن مجاناً.